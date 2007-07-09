Янукович доручив Ахметову подбати про економічні реформи в Україні

Найзаможніший український підприємець, член Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ заявляє, що прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив йому розробляти програму економічних реформ, передає українська служба Бі-Бі-Сі.

За словами Р.АХМЕТОВА, працюватиме над програмою створений ним фонд «Ефективне управління», який, за його твердженням, не фінансуватиме політичні партії і не матиме стосунку до виборів.

Р.АХМЕТОВ також повідомив, що перший проект фонду - програму економічних реформ на наступні чотири роки - розроблятиме одна з провідних міжнародних компаній, яка консультує багато держав, однак до проекту залучать і українських фахівців.

Р.АХМЕТОВ наголошує, що створення нового фонду треба вважати його особистим внеском в економічний розвиток країни і зазначає, що це перший приклад в Україні, коли розробка економічних програм для уряду буде фінансуватися з вітчизняних джерел.

Як зазначає Бі-Бі-Сі, українські політологи наголошують на визначальній ролі Р.АХМЕТОВА і його кіл у діяльності Партії регіонів на наступних виборах, деякі не виключають його прем’єрства, тоді як В.ЯНУКОВИЧУ прогнозують посаду спікера.