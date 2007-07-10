Організаторам нелегального ”автосалону” у Києві дали по п`ять років

У Києві засуджено організаторів нелегального “автосалону”, які за тіньовою схемою легалізовували контрабандні іномарки представницького класу.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Управління Служби безпеки України в м. Київ.

За даними прес-центру, протиправну схему ввезення, реєстрації й продажу в Україні найновіших моделей європейських автомобілів викрили столичні оперативники.

Зловмисники, якими керував 39-річний киянин, не засновували фірми, не орендували офісів і виставкових майданчиків. На замовлення клієнтів з України вони доправляли з Німеччини автомобілі. Потім у Києві члени злочинної групи виготовляли підроблені документи про незаконні пільги, що дозволяло необґрунтовано зменшувати суми належних митних платежів за нові легковики. Зокрема, при оформленні кількох “мерседесів” та “ягуара” до державного бюджету України сплачено лише 160 грн. митних зборів.

Скоординованими заходами оперативників УСБУ та співробітників Київської регіональної митниці протиправну діяльність, що завдавала збитків державному бюджету, було припинено. За отриманими матеріалами слідчі Київського управління спецслужби притягнули до кримінальної відповідальності двох громадян України, 39-річного Володимира Р. та 31-річну Любов Д.

Судом винесено вирок, згідно з яким організаторів нелегального “автосалону” визнано винними у скоєнні злочинів, передбачених ст. 201 (контрабанда), ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших платежів), ст. 358 (використання підроблених документів) Кримінального кодексу України та засуджено кожного до 5 років позбавлення волі із забороною займатися діяльністю, пов’язаною з реалізацією автомобілів, строком на 2 роки.