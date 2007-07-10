ДТП у Дніпропетровській області: 1 загиблий, 17 поранених
15:18, 10 липня 2007Суспільство
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Серед постраждалих - троє дітей
На Дніпропетровщині внаслідок ДТП одна особа загинула і 17 госпіталізовані
. Сьогодні в 0.40 у Дніпропетровській області внаслідок зіткнення автомобіля “ВАЗ-2108” з мікроавтобусом “Мерседес Бенц 313CDI” одна особа загинула і 17 були госпіталізовані.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій автомобіля „ВАЗ” загинув на місці пригоди, а водій та 16 пасажирів мікроавтобуса, серед яких троє дітей, отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані.
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