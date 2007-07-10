«Газ України»: нема грошей - нема гарячої води

ДК «Газ України» заявляє, що відновить постачання природного газу ТЕЦ-6 АЕК «Київенерго» після погашення заборгованості в сумі 30 млн. грн. Такий борг столичні енергетики накопичили з початку 2007 р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що на виконання рішень наради під головуванням віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА від 5 липня і реалізовуючи встановлений Кабінетом Міністрів України порядок забезпечення галузей національної економіки і населення природним газом (Постанова Кабміну №1729 від 27.12.2001 р. із змінами), згідно з яким постачання цього енергоносія здійснюється лише за умови його стовідсоткової оплати, ДК «Газ України» надала відповідне доручення газовим і газотранспортним організаціям припинити безоплатне споживання природного газу АЕК «Київенерго».

Впродовж поточної і минулого тижнів в Дніпропетровській, Луганській, Харківській областях за борги від газоспоживання були відключені найбільші боржники-підприємства ТКЕ, які безоплатно споживали природний газ.

АЕК «Київенерго» постійно порушує власні договірні зобов`язання щодо проведення 100-відсоткових розрахунків за спожитий газ. Так, у липні «Київенерго» розрахувалася з компанією грошовими коштами на суму лише близько 600 тис. грн., що дорівнює платі за газ, спожитий енергетиками протягом одного дня. Водночас моніторинг ДК «Газ України» підтверджує, що кияни, в основному, сумлінно і своєчасно сплачують за одержані комунальні послуги.

Натомість АЕК «Київенерго», яке виробляє теплову і електричну енергію для столичного регіону, і враховуючи умови оплати за електроенергію повинен забезпечувати стовідсоткові розрахунки, під різними мотивами ухиляється від сплати за поставлений газ. Тільки впродовж травня-червня столичні енергетики для виробництва електроенергії бездоговірно спожили газу на суму 140 млн. грн. Розрахунки за дані обсяги газу досі не проведено.

Компанія зазначає, що обмеження населенню гарячого водопостачання відбувається з вини керівників, які таким чином демонструють власну нездатність здійснювати ефективне управління підприємствами комунальної енергетики. Кияни, які в повному обсязі сплачують за надані комунальні послуги, мають право звертатися в судові інстанції, з метою отримання відшкодування за відсутність гарячого водопостачання з боку АЕК «Київенерго».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні АЕК «Київенерго» заявила, що газопостачальні організації через борги, які становлять 30 млн. грн., що відповідає тижневій поточній заборгованості, не відновили постачання природного газу на ТЕЦ-6 після її ремонту. Як наслідок, "Київенерго" не має можливості відновити гаряче водопостачання після випробувань ж/м Оболонь, Троєщина, Лісовий, Воскресенка. Під загрозою обмеження гарячого водопостачання опинилися також житлові будинки і соціальні заклади для незахищених верств населення і в інших районах міста.