Знайшли тіло одного з трьох людей з загиблої яхти

Знайшли тіло одного з трьох членів екіпажу яхти "Пілігрим", яка зникла під час регати в Азовському морі в неділю, 8 липня, повідомив керівник прес-служби МНС України Ігор Кроль. "Ведуться пошуки двох інших", - додав він.

Сьогодні в Азовському морі за 10 миль від мису Казантіп прикордонники Керченського загону Морської охорони виявили перевернуту яхту без екіпажу.

Парусна яхта "Пілігрим" брала участь в регаті, присвяченій 75-річчю Донецької області. Яхта разом з іншими учасниками регати вийшла з порту Бердянськ 5 липня. В ніч з 7 на 8 липня погодні умови погіршилися, і головний суддя регати дав учасникам вказівку йти до пункту укриття - бухти Татарської, розташованої на мисі Казантіп. Яхта "Пілігрим" до бухти не прибула. Зв`язатися з екіпажем рацією чи мобільним телефоном не вдалося.

У пошукових роботах задіяний вертоліт, п`ять плавальних засобів, 200 співробітників МНС, прикордонники, представники МВС України.