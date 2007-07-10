Зростання промислового виробництва уповільнюється практично в усіх галузях

У червні проти травня зниження темпів зростання обсягів промислового виробництва зафіксовано практично в усіх галузях.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомила науковий співробітник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ольга ЖОХ.

При цьому вона зазначила, що винятком стало машинобудування, завдяки збільшенню виробництва транспортних засобів, особливо легкових автомобілів. «Незважаючи на деяке зниження темпів зростання доходів населення, попит на нові автомобілі залишається високим і продовжує зростати. Оскільки рівень доходів не дозволяє купувати дорогі автомобілі, населення купує дешевші моделі українського виробництва, на які й припадає більшість операцій з купівлі-продажу», - підкреслила О.ЖОХ.

Що стосується незначного зниження темпів зростання в такому важливому секторі, як виробництво металів, то, на її думку, воно може продовжитися і в наступні місяці.

Експерт повідомила, що це пов`язано зі зниженням попиту на більшість видів продукції на світових ринках, що в свою чергу пояснюється достатніми запасами споживачів. «Деякі світові країни-виробники металу знизили ціни на деякі види продукції, що може примусити знижувати ціни й українських виробників» - зазначила О.ЖОХ.

Також вона повідомила, що лідерами в прирості промислового виробництва залишаються деревообробна галузь і виробництво будматеріалів, що пов`язане з великим обсягом будівельних робіт.

При цьому О.ЖОХ підкреслила, що негативна тенденція намітилася у видобуванні паливно-енергетичних матеріалів. «Продовжують знижуватися темпи галузі видобутку, а саме однієї її складової - видобутку вугілля. Це пов`язано з неможливістю з існуючими технологіями й зношеним устаткуванням на українських підприємствах глибшої розробки шахт, а також зі значним збільшенням імпорту на фоні зростання внутрішніх цін» - зазначила експерт.

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в червні 2007 року проти червня 2006 року становило 10,4%, у січні-червні - 11,8%, у червні проти травня 2007 року зафіксовано зростання промислового виробництва на рівні 0,5%.

Обсяги промислового виробництва в Україні в січні-червні 2006 року проти січня-червня 2005 року зросли на 3,8%.