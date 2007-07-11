У Криму піймали оголошених в міжнародний розшук російських бізнесменів

Сьогодні вранці в приватному пансіонаті під Євпаторією (Крим) було затримано чотирьох російських бізнесменів - екс-керівників російської промислової групи «Уралінвестенерго» (Єкатеринбург), яких було оголошено в міжнародний розшук.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, затримання проводили співробітники кримінального розшуку Криму спільно із співробітниками спецпідрозділу «Беркут».

За словами О.ДОМБРОВСЬКОГО, чотирьох російських бізнесменів було затримано, ще одного росіянина - члена злочинної групи затримано не був, оскільки він перебував за межами Криму, очевидно, виїхав до Києва.

Начальник ЦГЗ кримської міліції повідомив, що в МВС України з приводу російських махінаторів звернулися колеги з Росії. "Хлопці (російські бізнесмени - УНІАН) "засвітилися", ми їх якийсь час відпрацьовували, сьогодні затримали", - повідомив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Як повідомляють російські ЗМІ, в результаті спецоперації вдалося затримати лідера угруповання Василя БУРАГУ, а також його найближчих підручних – Дениса ТАСАКОВА, Владислава БУТІНА і Андрія РИЖИКОВА.

Правоохоронними органами Свердловської області порушено цілий ряд кримінальних справ за фактами шахрайства, кримінального банкрутства, легалізації незаконних доходів, ухилення від сплати податків тощо. Разом з тим членам угруповання планується інкримінувати створення злочинного співтовариства (стаття 210 КК Росії). Так, затримані підозрюються у викраданні пакетів акцій великих підприємств на суму 5 млрд. рублів (близько 117 млн. доларів).