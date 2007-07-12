Сьогодні Європарламент обговорить українське питання

Парламент Європейського союзу обговорить сьогодні доповідь по Україні депутата Михала Томаша Камінські. У документі містяться рекомендації Єврокомісії щодо переговорів з Києвом про укладання нової посиленої угоди.

На думку експертів, значних змін під час дискусії до документу внесено не буде, передає Німецька хвиля. Адже його уже було узгоджено під час засідання комітету з закордонних справ Європарламенту. За словами голови групи парламентської співпраці Україна-ЄС Адріана Северіна, у доповіді євродепутати зазначають, що в Україні бракує сильної парламентської демократії. “Я мушу зауважити, що в цьому документі, ми дуже наголошуємо на необхідності запровадження кращого механізму важелів та противаг,” – сказав Северін. За твердженням депутата, він і його колеги дуже занепокоєні тим, що, відповідно до української конституції, парламент може протягом тривалого часу бути недієздатним. “Якщо це є правильне трактування Основного закону, яке надають українські можновладці, значить з конституцією в Україні великі проблеми. Для демократій неприйнятно залишатися без дієздатного парламенту”, - говорить Северін. Саме тому, на його думку, потрібно створити кращі конституційні межі для держави.