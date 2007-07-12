Профспілки пропонують Ющенку і Януковичу зробити п`ять кроків

Профспілки пропонують Президенту України, уряду і парламенту зробити п`ять кроків для реального забезпечення своїх соціальних обіцянок.

Про це йшлося сьогодні на круглому столі: «Ставлення профспілок до передвиборчих соціальних обіцянок Партії регіонів, Нашої України та БЮТу» в УНІАН.

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК розповів, що лідери профспілкового руху планують передати Президенту України, уряду і парламенту ініціативи, які дадуть змогу наповнити реальним змістом їх обіцянки. «Задовольнити реальні потреби громадян у соціальному захисті можна лише за умови постійного діалогу з профспілковими організаціями, за умови їх безпосереднього залучення до процесу формування державного бюджету у частині забезпечення соціальних вимог суспільства», - наголошує він.

М.ЯКІБЧУК підкреслив, що дуже часто політичні партії в ході виборчих компаній обіцяють дуже багато, але потім забувають про це.

За його словами, для того щоб наповнити змістом соціальні ініціативи політичних партій, Президента, уряду потрібно ухвалити конкретні закони.

Зокрема, профспілки вимагають негайно ухвалити Трудовий кодекс, закон «Про соціальний діалог», закон «Про єдиний соціальний внесок» - у яких, насамперед, мають бути чітко закріплені права і соціальні гарантії людини найманої праці. Змінити форму управління фондами соціального страхування - позбавити їх від ручного керування завдяки веденню єдиного електронного реєстру платників та зміні форми правління об`єднаним фондом. Продовжити та прискорити процес введення єдиної тарифної сітки, зробити її обов’язковою для всіх категорій працюючих. Внести зміни до закону про оплату праці, які передбачають встановлення зарплати на рівні не менше 25% від собівартості виробленої продукції, або наданої послуги. Передбачити в законодавстві гарантії пенсійного забезпечення для суб`єктів підприємницької діяльності та «заробітчан».

«Соціальні ініціативи профспілок, на відміну від популістських передвиборчих обіцянок політиків, що панують останнім часом, мають реальні механізми свого здійснення», - наголосив М.ЯКІБЧУК.

Крім того, лідери інших профспілок наголошували на недоцільності в ході виборчої кампанії підтримувати якусь конкретну політичну силу. Натомість, пропонувалось укладати угоди з різними політичними силами щодо впровадження в життя їх соціальних передвиборчих обіцянок за експертною допомогою профспілок.