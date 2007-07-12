Під Києвом міліціонери побилися з водієм

11 липня до чергової частини Києво-Святошинського райвідділу (Київська область) надійшло повідомлення про бійку на автодорозі Музичі – Княжичі між водіями легкового автомобіля та рейсового автобуса, після якого водій іномарки з місця пригоди зник.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, особи учасників інциденту було встановлено працівниками ГУМВС України в Київській області у результаті розшукових заходів.

У ході перевірки з’ясувалося, що інспектор патрульної служби Києво-Святошинського РВ сержант міліції Сергій П. разом зі своїм колегою старшим сержантом міліції Євгеном Г. після добового наряду їхали приватним легковиком через село Музичі. Попереду них рухався автобус «ЛАЗ», який начебто здійснив маневр, розцінений правоохоронцями як аварійно небезпечний. Міліціонер обігнав автобус, перегородив йому рух і примусив зупинитися. Надалі між учасниками інциденту виникла суперечка, що переросла в бійку. У ході конфлікту його учасниками було розбито вікна як автобуса, так і легковика. При цьому обидва працівники міліції, які брали участь у бійці, зірвали з автобуса номерний знак. Після цього працівники міліції на своєму автомобілі залишили місце події.

За даним фактом проводиться службова перевірка, у тому числі за участю працівників служби внутрішньої безпеки. По її завершенні матеріали будуть направлені на розгляд органів прокуратури.