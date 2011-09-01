У Криму затримали педофіла

Співробітники міліції затримали 21-річного жителя Євпаторії (Крим), який підозрюється в розбещенні 7-річного хлопчика.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Головного управління МВС України в Криму.

Інцидент стався у середині червня, підозрюваного затримано 31 серпня.

Встановлено, що чоловік пообіцяв двом хлопчикам-одноліткам, які грали на вулиці неподалік від парку, поділитися частиною нібито знайдених грошей і повів дітей у парк. Один із хлопчиків вирвав руку і втік, другий залишився з незнайомцем. Той завів дитину в кущі, роздяг і «здійснив низку розпусних дій». Заплакана дитина, повернувшись додому, розповіла про те, що сталося матері.

Підозрюваний ніде не працює, живе з батьками, раніше був судимий, зокрема за аналогічні злочини. Чоловік зізнався у скоєному.

Йому інкримінуються діяння, передбачені ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України – «насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, здійснене стосовно неповнолітнього, що призвело до тяжких наслідків». Санкція статті - від 10 до 15 років в`язниці.

У справі призначено низку судово-медичних і психіатричних експертиз.