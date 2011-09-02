Експерт: Україна і ЄС повинні об'єднатися щодо Газпрому

Україна і країни Європи, які також добиваються перегляду умов закупівлі газу у російського «Газпрому», для досягнення результату повинні об`єднати свої дії у цьому напрямі.

Про це в коментарі УНІАН заявив незалежний експерт Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Вже зараз можна припустити, що якщо Європейський Союз займе вичікувальну позицію в «українському питанні», то "Газпром" збереже за собою монопольне становище на європейському газовому ринку іще, щонайменше, на найближче десятиліття, а судові розгляди у Стокгольмі будуть явно приречені на поразку європейських позивачів», - сказав експерт.

В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ висловив сподівання, що те, наскільки Європа готова підтримати Україну в нинішній ситуації, стане ясно вже найближчим часом.

Експерт вважає, що остання заява міністра енергетики України Юрія БОЙКО про бажання Києва зменшити обсяги закупівель російського газу до 27 млрд. кубометрів у 2012 році, що викликала різку критику з боку керівництва РФ, цілком може одержати підтримку з боку Європейського Союзу.

«Аргументи української сторони на сьогодні повністю співпадають з вимогами європейських нафтогазових компаній, які також незадоволені ціновою політикою, що проводиться "Газпромом" на європейському ринку, а також необхідністю викуповувати зайві обсяги газу, які на сьогодні не споживаються промисловим сектором Європи. Крім того, Україна вже заявила про свій намір виконати вимоги 3-ї директиви ЄС щодо розділення нафтогазового монополіста на три самостійні компанії, що також має одержати підтримку з боку чиновників ЄС», - зазначив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

У разі реформування НАК «Нафтогаз України», сказав експерт, Україна може запропонувати «Газпрому» створити СП на базі «Укртрансгазу» для управління і модернізації української ГТС в обмін на поступки стосовно умов поставки газу в Україну. А саме: знизити базову ставку у формулі розрахунку ціни на газ, одержати гарантії обсягів транзиту російського газу територією України, одержати знижку на обсяги газу, який закачується у підземні газові сховища, оскільки цей газ використовується для забезпечення транзиту російського газу в осінньо-зимовий період, і відновити паритет штрафних санкцій.

«Якщо «Газпром» наполягатиме на збереженні принципу «бери або плати», ввести принцип транзиту «качай або плати» у контракт на транзит газу територією України», - наглосив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.