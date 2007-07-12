Росія офіційно не підтвердила ліквідацію чорних списків

Проблему існування списків персон нон-грата на сьогодні знято з порядку денного україно-російських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

Він підкреслив, що ця проблема, яка існувала в останні півтора роки в двосторонніх відносинах між Україною і Росією, є на сьогодні закритою.

«Сторінка перегорнута», - сказав О.ЧАЛИЙ.

За його інформацією, українська сторона скасувала всі свої рішення про недопущення російських громадян на територію України.

Що стосується російської сторони, у нього немає інформації про стовідсоткове скасування відповідних списків.

«Однак існувала відповідна домовленість між Президентами України і Росії Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ щодо цього питання, українська сторона його виконала на 100%, сподіваємось, що і російська сторона також буде дотримуватись домовленостей між двома Президентами», - підкреслив О.ЧАЛИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Служби безпеки України та Міністерство закордонних справ заявили, що Україна скасувала постанови про заборону в`їзду окремим громадянам Російської Федерації.

10 липня офіційний представник МЗС РФ Михайло КАМИНІН заявив, що Росія, у свою чергу, також зняла обмеження на в`їзд на свою територію окремих громадян України.