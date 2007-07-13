Український фільм переміг на Міжнародному дитячому кінофестивалі

Український фільм «Аврора» переміг на XV Міжнародному дитячому кінофестивалі в «Артеку».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного дитячого центру "Артек", завершився XV Міжнародний дитячий кінофестиваль «Артек».

Вперше за багато років переможцем кінофестивалю стала українська картина - фільм «Аврора» (режисер Оксана БАЙРАК) на фестивалі був удостоєний одразу кількох головних нагород: велике дитяче журі (більш як три тисячі дітей "артеківців") проголосувало за «Аврору» в номінації «Най - Най фільм»; «Кращою дівчинкою-актрисою» хлопці назвали Настю ЗЮРКАЛОВУ - виконавицю головної ролі в цьому фільмі; «Кращим актором» за підсумками голосування став Дмитро ХАРАТЬЯН, який зіграв у цій кінострічці; музика, написана до картини композитором Валерієм ТИШЛЕРОМ, відзначена дитячим журі спеціальною нагородою фестивалю «За виразну музику, що поглиблює дію і характери».

Головною нагородою у своєму житті О.БАЙРАК назвала приз фестивалю - "артеківський" кінокораблик, вручений їй на церемонії закриття 11 липня. Приймаючи нагороду, режисер відзначила: "Аврора" для мене – не фільм, це мій стан душі. Я вигадала цю картину, коли побачила, що в нашому суспільстві абсолютно атрофувалися такі постулати, як: любов, відданість, розуміння одне одного".

Серед переможців кінофестивалю в «Артеку» картина «Факір» (Данія, реж. ФЛІНТ), який названий «найзахоплюючішим фільмом». Актриса Сідес Бабетт КНУДСЕН з фільму «Факір» стала «Кращою актрисою кінофестивалю». Російський проект «Одинадцять листів до Бога» заслужив нагороду в номінації «наймудріший фільм». За словами режисера Акіма САЛБІЄВА, це романтична драма «про те, як дорослішають юні душі, про дружбу, кохання, доброту і терпимість, про поступове зближення самотніх людей».

Цього року було вирішено не визначати призерів у двох номінаціях: «Найдобріший фільм» і «Кращий хлопчик-актор».

Спеціальна нагорода МДЦ «Артек» - Почесний артеківський знак «За честь і гідність» - на ювілейному кінофестивалі вручена народному артисту України, лауреату премії Миколи Островського Володимиру ТАЛАШКУ, який впродовж багатьох років залишається кумиром "артеківської" дітвори.

За минулий фестивальний тиждень в «Артеку» увазі юних глядачів було представлено вісім конкурсних фільмів з Німеччини, Данії, Росії і України. Відбулося 107 майстер-класів, 16 кіносеансів ретроспективного показу «Золота фільмотека», інформаційні кіноперегляди, творчі зустрічі з творцями фільмів, творчий вечір кінематографістів, футбольний матч між командами кінозірок і МДЦ «Артек», аква-шоу «Нептун відпочиває!» і багато іншого.

До "Артека" на фестиваль приїхали відомі і популярні кінематографісти. Разом із знаменитими гостями головними дійовими особами "артеківського" кінофестивалю стали діти - 3196 хлопчиків і дівчаток, які і стали найбільшим у світі дитячим журі.