Найстарші церкви нагадали Кирилу, що Україна - не канонічна територія РПЦ

Патріархи чотирьох найстарших церков світу і предстоятель Автокефальної церкви Кіпру закликали Російську православну церкву дотримуватися своєї канонічної території.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України з посиланням на Християнський портал КІРІОС.

Як наголошується в повідомленні, "через події, які недавно мали місце в Православній церкві", Собор наголосив на необхідності для всіх православних церков поважати і суворо дотримуватися географічних кордонів своїх юрисдикцій "в тому вигляді, як вони визначені священними канонами та Томосами про заснування цих церков".

Християнський портал КІРІОС зазначає, що «цими словами пентархія натякнула на невизнання канонічного статусу Української православної церкви Московського патріархату як «невід`ємної частини» Московського патріархату, оскільки в Томосі про автокефалію Православної церкви в Польщі, виданому в 1924 р., Константинопольський патріархат констатував, що ніколи законним чином не відмовлявся від своєї юрисдикції над Київською митрополією. Стосовно ж всієї Московської патріархії та її канонічних кордонів Константинопольський Собор дотримується Томосу 1589 р., згідно з яким територія нинішньої Україна не входить до складу Московського патріархату.

При цьому КІРІОС згадує коментар УПЦ Київського патріархату, який говорить, що пентархія – це спосіб Константинопольського патріархату дати зрозуміти РПЦ, "хто в домі господар".

*** «Пентархія» - (від грец. «п`ять» і «влада» - п’ятивладдя) - система верховенства в християнській церкві п`яти патріархів (Риму, Константинополя, Олександрії, Антіохії, Єрусалиму), при першості Риму, що відбулося після IV Вселенського Халкідонського собору (451), коли був встановлений Єрусалимський патріархат.

«Томос» (від грец. - «шматок», «різати», «ділити») - указ предстоятеля помісної православної церкви з деякого важливого питання церковного устрою. Зокрема, шляхом видання Томоса деякій частині «материнської» (кіріархальної) церкви надається автономія в управлінні або автокефалія.