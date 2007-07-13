Калашніков погрожує ”мерзотникам, які знущалися цілий рік над людиною”

08:45, 13 липня 2007
Суспільство
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"В чем сила, брат?"

Депутат від ”Регіонів” Олег Калашніков виступає перед прихильниками ”антикризової коаліції” (Київ, 13 липня). Учора він утратив свідомість від перенапруги.
Депутат від Партії регіонів Олег Калашніков заявляє, що журналісти від СТБ не звинувачували його в побитті.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу у четвер ввечері.

"Переді мною лежать офіційні документи (позови журналістів до Генпрокуратури), в яких ні ця пані Ситник (журналістка СТБ), ні її колега не звинувачували Олега Калашнікова, в яких звинувачують мене зараз. Вони звинуватили мене в тому, що я дійсно зробив їм зауваження. Я це визнав і в письмовій формі вибачився перед журналістами всієї України", - сказав Калашніков.

Він також вкотре відкинув звинувачування у побитті журналістів.

"Олег Калашніков нікого не бив і його не били. Він взагалі нікого не торкався. Я робив зауваження", - сказав "регіонал".

Він також назвав інцидент з журналістами "потужною політичною провокацією, спрямованою проти стабільності в країні і проти Партії регіонів".

Крім того, Калашніков не виключив притягнення журналістів до відповідальності за наклеп.

"На підставі цього рішення (прокуратури Києва про закриття справи), я залишаю за собою право кожному з тих мерзотників, які знущалися цілий рік над людиною... Будете нести відповідальність, але виключно на підставі закону!", - сказав він.

На адресу журналістки Ситник Калашніков сказав: "На мою думку, вона не є журналісткою. Вона до інших, може, фахових професій належить, але не до цієї професії".

У свою чергу журналістка СТБ Маргарита Ситник назвала Калашнікова безпосереднім організатором нападу на знімальну групу і "гарним фантазером", який весь час вигадує нові версії інциденту.

Українська правда

 

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