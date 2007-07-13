Калашніков погрожує ”мерзотникам, які знущалися цілий рік над людиною”

Депутат від Партії регіонів Олег Калашніков заявляє, що журналісти від СТБ не звинувачували його в побитті.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу у четвер ввечері.

"Переді мною лежать офіційні документи (позови журналістів до Генпрокуратури), в яких ні ця пані Ситник (журналістка СТБ), ні її колега не звинувачували Олега Калашнікова, в яких звинувачують мене зараз. Вони звинуватили мене в тому, що я дійсно зробив їм зауваження. Я це визнав і в письмовій формі вибачився перед журналістами всієї України", - сказав Калашніков.

Він також вкотре відкинув звинувачування у побитті журналістів.

"Олег Калашніков нікого не бив і його не били. Він взагалі нікого не торкався. Я робив зауваження", - сказав "регіонал".

Він також назвав інцидент з журналістами "потужною політичною провокацією, спрямованою проти стабільності в країні і проти Партії регіонів".

Крім того, Калашніков не виключив притягнення журналістів до відповідальності за наклеп.

"На підставі цього рішення (прокуратури Києва про закриття справи), я залишаю за собою право кожному з тих мерзотників, які знущалися цілий рік над людиною... Будете нести відповідальність, але виключно на підставі закону!", - сказав він.

На адресу журналістки Ситник Калашніков сказав: "На мою думку, вона не є журналісткою. Вона до інших, може, фахових професій належить, але не до цієї професії".

У свою чергу журналістка СТБ Маргарита Ситник назвала Калашнікова безпосереднім організатором нападу на знімальну групу і "гарним фантазером", який весь час вигадує нові версії інциденту.

Українська правда