Шуфрич розповість про спробу викрадення боєприпасів

Сьогодні о 13.45 відбудеться брифінг міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА з приводу затримання військовослужбовців 275-ї бази ракет і боєприпасів Міністерства оборони (поблизу Новобогданівки Мелітопольського району Запорізької області).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, військоовслужбовці були затримані при спробі викрадення боєприпасів, вивезення кольорових металів і металобрухту.

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