Шахрай за $130 тисяч ”продав” посаду заступника начальника ДПА

Правоохоронці викрили жителя Мукачевого Закарпатської області, який торік, представляючись працівником апарату прем’єр-міністра, запропонував жителю Волині за винагороду вирішити питання щодо призначення останнього на посаду першого заступника начальника Державної податкової адміністрації Волинської області.

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, шахрай отримав від волинянина 130 тис. доларів США, але питання призначення не вирішив.

Генеральною прокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).