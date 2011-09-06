У Донецьку - збройний напад на відділення банку

У Донецьку із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї скоєно напад на відділення банку «CREDIT AGRICOLE».

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю міського управління УМВС України в Донецькій області, сьогодні об 11.20 до чергової частини Донецького міськуправління за телефоном «02» надійшло повідомлення про те, что невідомими із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї скоєно розбійний напад на відділення банку «CREDIT AGRICOLE», розташовано в центрі міста - на вул.Артема, 171.

Як розповів начальник Київського райвідділу Донецького ГУ Володимир КОЗЛЕНКО, нападників було двоє, обидва в масках. Вони зайшли у відділення банку, де в цей час були співробітниця, охоронець і відвідувачка, і, здійснивши кілька пострілів у підлогу, забрали гроші в сумі приблизно 70 тис. грн., 2 тисячі доларів США, після чого втекли. Під час нападу ніхто не постраждав.

В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, вживаються заходи для встановлення і затримання злочинців.