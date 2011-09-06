Глава УГКЦ окреслив пріоритети церкви на найближчі роки

Глава Української Греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) на патріаршому Синоді в Бразилії (у місті Куритиба) проаналізував сучасний стан розвитку УГКЦ та окреслив пріоритети на найближчі роки, повідомляє офіційний сайт УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ наголосив, що первинним завданням Церкви є проголошувати Слово Боже і надавати якісну душпастирську опіку вірним. Він підкреслив, що саме цій меті «мають бути підпорядковані наші структурні реформи, розвиток нових екзархатів, єпархій, а навіть – патріарший устрій».

Він висловив переконання, що найважливішою силою «нашої Церкви для здійснення цього завдання є її духовенство і чернецтво». Блаженніший СВЯТОСЛАВ поділився своїми роздумами щодо необхідної підготовки для священства у питаннях євангелізації. Він також звернув увагу на внутрішні та зовнішні загрози, які можуть перешкоджати Церкві здійснювати її цілі, та закликав членів Синоду до «співпраці в здійсненні Божого задуму».

Увечері у Богословському центрі отців кларетян у Куритибі, в якому навчаються українські семінаристи, відбулася зустріч у рамках підготовки до Богословського тижня, що проходитиме 12-15 вересня в цьому навчальному закладі. Під час зустрічі виступили Владика Ігор (ВОЗЬНЯК), Архиєпископ Львівський, та Владика Степан (МЕНЬОК), Екзарх Донецько-Харківський, які поділилися зі слухачами досвідом підпільної Церкви та завданнями, які стоять перед УГКЦ сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, Синод єпископів УГКЦ розпочався 5 вересня і триватиме до 10 вересян, в його роботі беруть участь владики з України, США, Канади, Бразилії, Аргентини, Австралії і країн Західної Європи.