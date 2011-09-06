Янукович назвав найкорумпованішу сферу в країні

Корупція у сфері реєстрації майнових прав громадян має бути подолана.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, на цьому глава держави наголосив на засіданні Комітету з економічних реформ.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на сьогодні це одна з найбільш непрозорих та корумпованих сфер в країні, і до всіх реєстраційних процедур на монопольних засадах залучено комунальні підприємства.

«Настав час реформування ще однієї корумпованої сфери у нашому житті – це реєстрація майна в БТІ… Найближчим часом - тиждень-два, не більше - ми повернемося до цього питання», - сказав Президент, звертаючись до міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолія БЛИЗНЮКА.

За словами глави держави, нині будь-яка реєстраційна процедура вимагає проведення платної інвентаризації нерухомого майна.

Президент нагадав, що нещодавно повернув до парламенту закон «Про облік і технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна». «Цього разу спроба легалізувати монополію комунальних підприємств - БТІ провалилася, проте питання залишається поки що відкритим», - констатував В.ЯНУКОВИЧ.

Президент зазначив, що запропонувати нову модель необхідно у найкоротші терміни. На переконання глави держави, не потрібно змушувати громадянина отримувати довідки про технічну інвентаризацію під час перепродажу квартири чи будинку. «Необхідно дозволити громадянинові без ускладнень розпоряджатися своєю власністю, у тому числі під час перепланування», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.