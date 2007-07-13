Журналістів просять забути прізвище К.

Громадська рада захисту свободи слова "Медіарада" закликає журналістів виявити професійну солідарність й продовжити інформаційний бойкот Олегу Калашнікову.

"Ми не можемо залишатися осторонь прецедентів, коли ображають й перешкоджають діяльності наших колег... Прикро було бачити, як деякі наші колеги-журналісти в парламенті підходили до цього депутата по коментарі з недотичних до конфлікту тем", - сказано у заяві "Медіаради".

"Невже вони не побоюються, що завтра ось такі "Калашнікови" розіб’ють їхні камери, а то й обличчя, а колеги зроблять вигляд, що нічого не трапилося?", - запитують члени ради.

"Медіарада" також висловлює обурення затягуванням розслідування цього інциденту.

"Нам, як громадянам країни, котра претендує на статус держави з європейською демократією, соромно, що наші журналісти мусять відстоювати свої права десь у європейському суді, оскільки власні можновладці не в силі їх захистити", - сказано у заяві.

Як відомо, інцидент між Калашніковим і журналістами телеканалу СТБ стався рік тому, 12 липня 2006 року перед будинком парламенту.

Прокуратура минулого тижня оголосила, що не змогла знайти достатньо доказів для порушення проти Калашнікова кримінальної справи.

Сам Калашніков відкидає звинувачення у побити журналістів, а стверджує, що лише зробив їм зауваження. При цьому "регіонал" припускає притягнення журналістів до відповідальності за наклеп.

Українська правда