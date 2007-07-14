Керівників скандальної артбази усунуто на час розслідування

Керівництво Збройних cил України усунуло від посад командира, головного інженера та начальника штабу 275-ї артбази (під Новобогданівкою Запорізької області) на період службового розслідування, яке проводиться прокуратурою спільно з Військовою службою правопорядку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

“Якщо буде доведено їхню особисту причетність до оборудок з металобрухтом, вивезеним з території артбази, то відповідним наказом вони будуть позбавлені військових звань. Якщо вони припустилися до бездіяльності, що призвело до створення умов для таких махінацій, то вони також будуть звільнені з лав Збройних cил України за службовою невідповідністю”, - сказав начальник Генерального штабу, Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Сергій КИРИЧЕНКО.

За його словами, наразі готується проект наказу щодо позбавлення військового звання двох офіцерів і трьох прапорщиків 275-ї артилерійської бази, які безпосередньо займалися реалізацією металобрухту. Вони затримані правоохоронцями та за цім фактом порушено карну справу.

“Ми рішуче будемо боротися з правопорушеннями у військах, і жоден військовослужбовець, незалежно від посади, військового звання і попередніх заслуг, який став на шлях злочину, більше не служитиме у Збройних силах. Людина в погонах має бути зразком чесності, гідності та порядності”, – наголосив генерал-полковник С.КИРИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ 13 липня заявив, що в грудні 2006 року МНС поінформувало правоохоронні органи про незаконні спроби вивезення боєприпасів та елементів боєприпасів з території бази.

За його словами, 26-28 жовтня 2006 року заступники міністра з питань надзвичайних ситуацій звернулися до керівництва уряду та СБУ з інформацією, що під час робіт на базі виявлено складовані боєприпаси, до яких під’єднано гранату «Ф-1» з підривником для здійснення несанкціонованого підриву.

«Виникла підозра, що вибухи і пожежі на території 275 артбази носять не тільки природний характер, а були сплановані заради того, щоб не допустити перевірку щодо кількості боєприпасів на базі, і унеможливити відповідні ревізії», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Довідка УНІАН. Пожежа і вибухи снарядів на складі боєприпасів 275-й артилерійської бази відбувалися за останні три роки тричі: в травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті НП загинуло 5 осіб, поранення різних ступенів дістали понад 10 осіб.