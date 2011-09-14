6-річний хлопчик підстрелив свою 4-річну сестру

В Іллінецькому районі Вінницької області із пневматичної гвинтівки поранено 4-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, з’ясувалось, що постріл випадково зробив її шестирічний брат. Інцидент стався 13 вересня у будинку, що належить бабусі дітей. Їхні батьки у цей час були на роботі. Літня жінка залишила дітей без нагляду на хвилину, щоб принести до хати води, і в цей час в будинку пролунав постріл.

Хлопчик знайшовши під ліжком пневматичну гвинтівку, яка належить сину господарки, і випадково натиснув на спусковий гачок. Куля потрапила його сестричці у шию. Поранення виявилося не смертельним, але спричинило крововилив. Дитина була госпіталізована.