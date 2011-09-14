Президента ЄНП непокоїть близькість влади і енергосектора України

Президент Європейської народної партії Вілфред МАРТЕНС вважає, що Україна має докласти значних зусиль, щоб запровадити в життя принципи хартії Європейського енергетичного співтовариства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у виступі «Європейські цінності для України», який відбувся сьогодні.

«Занадто близькі стосунки між політичними органами й енергетичним сектором, особливо особисте збагачення окремих політиків, – все це спрямовано проти духу цієї партії», – зазначив В.МАРТЕНС.

Разом з тим Президент ЄНП підкреслив, що вірить у європейське майбутнє України. «У цей момент марно було б говорити про конкретне членство і перспективи членства України в ЄС, але було б дурницею відкладати членство назавжди», – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, В.МАРТЕНС 13-16 вересня перебуває в Україні на запрошення Представництва Фонду Конрада Аденауера.

В рамках візиту він сьогодні обговорив із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ судовий процес над екс-прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.

*** Європейська народна партія є найбільшим і найвпливовішим об’єднанням партій, що сьогодні налічує 74 партії з 39 країн. Голова Європейської ради Герман Ван РОМПЕЙ, голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і голова Європейського парламенту Єжи БУЗЕК є членами Європейської народної партії.

13 комісарів Євросоюзу та 17 глав держав і урядів ЄС належать до ЄНП, зокрема, Ангела МЕРКЕЛЬ, Ніколя САРКОЗІ і Дональд ТУСК.