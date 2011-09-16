Двох міліціонерів затримали на спробі торгівлі пістолетами

У Харкові під час спецоперації затримано двох міліціонерів, які намагалися продати п’ять пістолетів.

Про це кореспондента УНІАН повідомила начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

Зброю вилучено, затримані перебувають під вартою.

Прокуратура порушила кримінальну справу, ведеться слідство. На місці події працює спеціальна комісія МВС України.