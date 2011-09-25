У великих містах України презентують книгу про Володимира Івасюка

У жовтні у Чернівцях та кількох великих містах України відбудеться презентація нової книги про діяльність видатного українського композитора Володимира Івасюка "Володимир Івасюк. Відлуння твоїх кроків...", який упорядкували рідні сестри композитора.

Як передає кореспондент УНІАН, видавцями книги стали Мистецький фонд імені Короля Данила спільно з видавничим Домом «Укрпол», які вже встигли оголосити про майбутню презентацію книги на нещодавньому форумі книговидавців у Львові .

Племінник композитора Михайло Павлюк повідомив УНІАН, що згадане видання присвячене творчості Володимира Івасюка у спогадах рідних, друзів та знайомих, статтях прижиттєвих інтерв`ю митця та фотодокументах.

Упорядниками видання стали - фотохудожник, заслужений працівник культури України Любомир КРИСА та Галина й Оксана ІВАСЮК.

Особливу увагу у фотоальбомі привертають спогади знаних українців Анатолія ДОБРЯНСЬКОГО, Софії РОТАРУ, Назарія Яремчука, Василя ЗІНКЕВИЧА, Володимира ВОЗНЮКА, Василя СТРІХОВИЧА, Степана ПУШИКА, Романа КУДЛИКА, Юрія РИБЧИНСЬКОГО та багатьох інших.

Великий інтерес у фахівців становить публікація у книзі раніше невідомих фотографій композитора Володимира Івасюка (із сімейного архіву, деякі виготовлені особисто Володимиром) - із військових зборів у Новоград-Волинському, відпочинку у Грузії та Гаграх, поїздок до Карпат, а також фото дитячих років, проведених на рідній Кіцманщині (Кіцманський район Чернівецької області). Цінними є також матеріали про проведення ювілейного 20-го фестивалю «Червона рута» - 2009, який відбувся у Чернівцях та інші всеукраїнські заходи організовані до 60-річчя від дня народження Івасюка.