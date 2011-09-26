Азаров: Україна домовилась з ЄС про збільшення квот на зерно

21:43, 26 вересня 2011
Суспільство
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Єврокомісія запропонувала компроміс

Під час останнього раунду переговорів між Україною та Європейською комісією прийнято рішення про збільшення зернових експортних квот з 20 тис. тонн до 2 млн. тонн при укладанні угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Як повідомляє Урядовий портал, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з сенаторами парламенту Іспанії.

"Мені надзвичайно приємно, що під час останнього раунду переговорів Європейська комісія запропонувала компромісну позицію про експорт близько 2 мільйони тонн зернових", - зазначив М.АЗАРОВ.

Він нагадав, що раніше ЄК пропонувала Україні укласти угоду про ЗВТ виходячи з експортних квот у розмірі 20 тис. тонн зернових.

Водночас глава уряду підкреслив, що експортний потенціал України, наприклад, поточного року становить близько 20 млн. тонн зернових.

 

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