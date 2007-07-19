Сьогодні БЮТ починає агітувати за референдум

Блок Юлії Тимошенко з 19 липня розпочне агітаційну роботу щодо проведення всеукраїнського референдуму стосовно внесення змін до Конституції.

Про це вчора під час прес-конференції повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Зокрема за її словами, по всій Україні будуть розгорнуті намети з агітаційною продукцією. Крім того, громадянам будуть видаватися спеціальні буклети, де будуть пояснюватися переваги тієї чи іншої форми правління. «Робота буде проведена на високому організаційному рівні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, БЮТ звернеться до всіх телеканалів з проханням провести теледебати щодо нової редакції Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ ініціює проведення 30 вересня, одночасно з достроковими парламентськими виборами, всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції.