В Одесі - штурм: убивці міліціонерів засіли в приватному будинку
14:03, 01 жовтня 2011Суспільство
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Кажуть, пропонували здатися
Близько двох годин тому співробітникам правоохоронних органів стало відоме місце знаходження кілерів, які вчора вночі убили двох співробітників міліції і ранили чотирьох.
Як передає кореспондент «Сєгодня», злочинці засіли в одному з приватних будинків на території 9-ої Станції Фонтану, біля санаторію «Червоні зорі».
Близько ста співробітників міліції оточили територію і запропонували кілерам здатися. Проте злочинці ніяк на це не прореагували, і правоохранители почали штурм. «Беркут» стоїть в ближньому оточенні, штурм проводять бійці «Сокола».
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