В Одесі - штурм: убивці міліціонерів засіли в приватному будинку

Близько двох годин тому співробітникам правоохоронних органів стало відоме місце знаходження кілерів, які вчора вночі убили двох співробітників міліції і ранили чотирьох.

Як передає кореспондент «Сєгодня», злочинці засіли в одному з приватних будинків на території 9-ої Станції Фонтану, біля санаторію «Червоні зорі».

Близько ста співробітників міліції оточили територію і запропонували кілерам здатися. Проте злочинці ніяк на це не прореагували, і правоохранители почали штурм. «Беркут» стоїть в ближньому оточенні, штурм проводять бійці «Сокола».