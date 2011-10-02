Томенко просить ГПУ розібратися з недоплатами стипендій

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив звернення генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ з проханням провести перевірку ситуації, що склалася з виплатою студентських стипендій у визначених законодавством розмірах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, у своєму зверненні віце-спікер наголосив, що порядок призначення і виплати стипендій визначається Постановою Кабінету міністрів «Питання стипендіального забезпечення», а відповідно до статті 2 Закону "Про індексацію грошових доходів населення", стипендії віднесені до грошових доходів громадян, які підлягають індексації.

Віце-спікер нагадав, що на сьогодні розмір мінімальної звичайної академічної стипендії для студентів вищих навчальних закладів IІІ - IV рівнів акредитації складає 530 грн., студентів вищих навчальних закладів I-ІІ рівнів акредитації – 400 грн., учнів професійно-технічних навчальних закладів – 200 грн. на місяць. З врахуванням індексації, дані суми повинні становити для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації - 720 грн. (530 грн. + 190 грн. індексація), підвищена стипендія - 802 грн. (590 грн. + 212 грн. - індексація).

Проте, за словами М.ТОМЕНКА, до нього надходять непоодинокі звернення студентів вищих навчальних закладів України, представників відповідних студентських громадських організацій щодо виплати стипендій в менших розмірах, ніж це передбачено законодавством України. Так, в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили сума стипендії складає 580 грн., Академії митної служби України – 530 грн., Українській державній академії залізничного транспорту – 530 грн., Буковинській державній фінансовій академії – 530 грн., Запорізькому національному технічному університеті – 650 грн., Миколаївському державному аграрному університеті – 600 грн., Харківському національному медичному університеті – 580 грн., Київському національному університеті культури і мистецтв – 630 грн. та ін.

Зважаючи на це та з метою соціального захисту студентів, М.ТОМЕНКО попросив Генпрокуратуру провести перевірку ситуації, що склалася з виплатою студентських стипендій у визначених законодавством розмірах.