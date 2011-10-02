В Азарова поставили умову найбільшим світовим корпораціям

Уряд України закликає найбільші світові корпорації створювати виробництва саме в Україні.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ у суботу в своїй статті в газеті «Дзеркало тижня».

За його словами, для керівництва Кабінету міністрів вже стало звичною практикою постійні зустрічі з представниками об`єднань міжнародних інвесторів для обговорення можливостей поліпшення інвестиційного клімату, перетворення України на привабливий майданчик для створення нових виробництв.

«Єдина наша умова: ніякого «викруткового» складання, максимальна локалізація виробництва в Україні », - написав А.КЛЮЄВ.

За його словами, стратегічне завдання - не менше 80% комплектуючих повинно вироблятися всередині нашої країни.

Він також заявив, що веде постійний діалог з представниками бізнес-асоціацій та об`єднань усіх без винятку секторів нашої економіки.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що серед ключових урядових пріоритетів - розвиток внутрішнього виробництва.

«Потенціал для реалізації планів з імпортозаміщення є в усіх галузях - в машинобудуванні, в тому числі сільськогосподарському, хімічному, енергетичному, у легкій промисловості, виробництві лікарських засобів, авіаційній, космічній промисловості і в АПК. Але ми говоримо про важливість розвитку внутрішнього ринку в більш широкому сенсі - від стимулювання внутрішнього попиту, до створення точкових податкових та бюджетних стимулів для розвитку і модернізації пріоритетних секторів економіки. Йдеться про ширший підхід, який передбачає підвищення частки інноваційних і високотехнологічних виробництв, створення нових перспективних галузей. Все це передбачає не тільки імпортозаміщення, а й нарощування експортного потенціалу», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він також підкреслив, що Україна має дотримуватися принципу національного прагматизму у відносинах з усіма партнерами.

Саме такий підхід, на його переконання, дозволить повною мірою розкрити і реалізувати потенціал нашої країни.

«Сьогодні вибір стратегічного напрямку очевидний - ми рухаємося в бік ЄС. Однак, незважаючи на європейські прагнення, Росія була, є і буде важливим стратегічним партнером для України», - сказав перший заступник глави уряду України.

Він також зазначив, що поруч з ЄС і Росією Україна пильно стежить за новими економічними лідерами - Китаєм, Індією та іншими, додавши, що Україна значно активізувала відносини з КНР, насамперед в економічній сфері.