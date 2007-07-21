Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО повернувся до України, повідомляє "Українська правда" .

"Міністр повернувся до України і зараз перебуває у відпустці", - сказав начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, ще учора, 20 липня, на прес-конференції К.СТОГНІЙ заявляв, що йому невідома точна дата повернення В.ЦУШКА з лікування до України.

За його словами, він не може від себе особисто оголошувати подібні терміни, оскільки не є прес-секретарем В.ЦУШКА.

Довідка УНІАН. 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було доставлено до німецької клініки.