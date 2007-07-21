12-річна дівчинка потонула, за кілька хвилин помер її дід

У с. Каменське (Крим) потонула 12-річна дівчинка, а за кілька хвилин від хвилювання помер її дідусь.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За інформацією МНС, трагедія сталася в селі Каменське Ленінського району автономії. Сім`я з Нижньогірського району Криму відпочивала там на дикому пляжі. На знаки, що забороняють купатися і хвилі, що починаються, ніхто не звернув уваги. 12-річна дівчинка пішла купатися з подружкою. Раптово дорослі помітили, що їхньої дитини ніде не немає, і кинулися в море шукати зниклу дівчинку.

"Під час пошуків, сталася ще одна трагедія - у воді 51-річному дідові дівчинки раптом стало погано, і він помер", - повідомив старший інспектор з реагування на НС Ленінського райвідділу МНС Євген ГОЖИКОВ.

Тіло дитини, яка потонула, було виявлено за 4 метри від берега. Швидше за все, дівчинка, збита хвилею (хвилювання моря було близько 2 балів), захлинулася у воді, припускають в МНС. Точна причина смерті дитини буде встановлена після судмедекспертизи.

Дідусь дівчинки, за попередньою версією, помер від інсульту. На місці події проводиться розслідування.