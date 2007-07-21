Катери ВМС України прибули до Варни

Навчальні катери ВМС України “Сміла” і “Нова Каховка” сьогодні прибули з візитом в порт болгарського міста Варна.

Як передає кореспондент УНІАН, на борту катерів перебувають 56 курсантів ІІІ і ІV курсів Севастопольського військово-морського інституту ім. Нахімова, які проходять двотижневу морську практику.

За повідомленням прес-центру командування ВМС України, планується, що у Варні, де катери пробудуть до 23 липня, майбутні українські офіцери відвідають Військово-морську академію ВМС Болгарії ім. Вапцарова, ознайомляться з визначними історичними місцями міста.

Перед цим катери відвідали турецьку Тузлу, де курсанти, зокрема, побували у Військово-морській академії ВМС Туреччини.

Далі “Сміла” і “Нова Каховка” візьмуть курс на румунську Констанцу. Повернення катерів у Севастополь очікується 31 липня.

Як повідомляв УНІАН, головне завдання цього плавання - набуття досвіду морської практики майбутніми офіцерами ВМС, а також демонстрація українського Військово-морського прапору в іноземних країнах.