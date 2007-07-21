Як минув день Ющенка в Польші

Україна і Польща відновлюють історичну справедливість, згадуючи жертви комуністичного терору: обидві країни йдуть шляхом єднання, порозуміння, партнерства та довіри. На цьому наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час церемонії відкриття XXV фестивалю «Лемківська ватра» у місті Ждиня (Польща).

Як повідомила прес-служба Глави держави, В.ЮЩЕНКО привітав лемків – учасників свята – із Польщі, України, Словаччини, Хорватії, Сербії, Канади, США та інших країн світу. Він підкреслив, що історія не завжди була доброю до лемків, як і до українського народу. «Сьогодні ми схиляємо голови перед пам’яттю жертв суворих випробувань. У їх числі – акція «Вісла», – нагадав український Президент.

У трагічні дні 1947 року майже 150 тисяч українців з Бескиду, Холмщини, Підляшшя і Надсяння було виселено з домівок і перевезено. «У нашій спільній заяві з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ вперше на офіційному рівні засуджено акцію «Вісла» як злочин тоталітаризму», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Окремо Президент України висловив вдячність польській владі та особисто Президентові Л.КАЧИНСЬКОМУ “за добру волю до зміцнення партнерства між державами”. В.ЮЩЕНКО відзначив важливість розвитку відносин між Україною та Польщею у контексті євроінтеграції.

У своєму вітальному слові Глава Української держави зупинився на політичній ситуації в Україні. За його словами, парламентські вибори 30 вересня цього року – важливий крок до розбудови сучасної європейської держави.

Він закликав українську діаспору до єдності, запевнивши, що Україна робитиме все можливе для захисту культурно-національних потреб українських громад за кордоном. Зокрема, найближчим часом планується розпочати роботи зі створення в Горлицях Центру лемківської культури ім. Богдана-Ігоря Антонича. Також незабаром буде вирішено питання з передачею Українського народного дому українській громаді Перемишля. Окрім того, за словами В.ЮЩЕНКА, будуть розроблені різноманітні освітні програми для представників діаспори в Україні.

Президент під час церемонії відкриття фестивалю вручив державні нагороди України діячам лемківської громади та нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Дубеца Александра Адама – архієпископа Перемиського і Новосанчівського.

В.ЮЩЕНКО з родиною взяли участь у церемонії освячення Дзвонів миру, присвяченій 60-річчю операції «Вісла», та панахиді за її жертвами. Президент України поклав квіти до пам’ятного знака з нагоди цих подій.

Сьогодні ж В.ЮЩЕНКО завершив одноденний неофіційний візит до Республіки Польща і відбув з робочим візитом до Федеративної Республіки Німеччина, де візьме участь у відкритті нового музею Меморіального комплексу «Флоссенбюрг».