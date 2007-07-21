МОЗ просить не плутати алкогольне отруєння з фосфорним

Міністерство охорони здоров’я України спростовує інформацію про те, що до Буської центральної районної лікарні Львівської області із симптомами отруєння продуктами згоряння фосфору потрапила місцева 38-річна жителька села Боложинів і що вона перебуває в реанімації у важкому стані.

Як повідомила УНІАН прес-секретар міністра охорони здоров”я Олена ТИТАРЧУК, яка перебуває з бригадою МОЗ на Львівщині, сьогодні, о 14 годині вказана особа була оглянута комісією у складі начальника головного управління охорони здоров”я Львівської облдержадміністрації, доктора медичних наук, професора Ігоря ГЕРИЧА та головного токсиколога МОЗ України Бориса ШЕЙМАНА. «Встановлено, що у жінки важке алкогольне отруєння. Діагноз підтверджено. А повідомлення, (про отруєння мешканки Боложиніва продуктами згоряння фосфору – УНІАН) яке проскочило в ЗМІ – це повна дезінформація», - наголосила прес-секретар міністра.