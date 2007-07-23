Міноборони не виявило перевищення концентрації сполук жовтого фосфору

Мобільною токсикологічною групою 28-го санітарно-епідеміологічного загону (регіонального) Міністерства оборони України проведено забір проб на визначення наявності сполук фосфору в районах можливого забруднення Львівської області. Перевищення гранично допустимої концентрації сполук жовтого фосфору у повітрі, воді та на ґрунті не виявлено.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, військовослужбовці Збройних Сил України разом з іншими спецпідрозділами завершують проведення планових заходів з ліквідації аварії в районі Ожидова на Львівщині.

Cтаном на 9-ту годину ранку 23 липня піднято, завантажено та вивезено 10 цистерн, відновлено 293 метри залізничного полотна. Решта цистерн очищуються від жовтого фосфору ззовні із залученням особового складу 704-го окремого полку РХБ захисту 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.

Також проводяться роботи з очищення води та ґрунту на місцевості. Для безпеки проведення робіт організовано медичне забезпечення військовослужбовців 704-го окремого полку РХБ захисту, зокрема, засобами захисту шкіри та органів дихання.

Як зазначається у повідомленні, в районі аварії екологічна обстановка не змінилася. На даний час санітарно-епідеміологічна обстановка в районі аварії є стабільною.

У військово-медичному клінічному центрі Західного регіону на даний час перебуває 58 осіб, з них 2 - в реанімації. Стан їхнього здоров’я середнього ступеню тяжкості, і сьогодні ці пацієнти будуть переведені до звичайних палат.

Також розпочато відправлення дітей на оздоровлення в табори відпочинку екологічно безпечних районів України. Протягом сьогоднішнього дня планується відправити 1 225 дітей, а протягом наступних двох днів - ще таку ж кількість дітей, які потребують оздоровлення.

Як повідомляв УНІАН, о 16.55 16 липня в Буському районі Львівщини на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потяга. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором.

Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося.

О 22.29 хв. 16 липня підрозділами МНС гасіння пожежі завершено та локалізовано розповсюдження токсичних продуктів горіння.