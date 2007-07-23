Аварія пасажирського автобуса у Києві: є постраждалі

Сьогодні близько 4-ї години ранку на Московській площі у Києві водій автомобіля „Ауді-100”, рухаючись в напрямку Червонозоряного проспекту, не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автобусом „Дрегмеллер”, що рухався по головній дорозі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, автобус здійснював рейс за маршрутом „Алушта-Мінськ”, і на момент аварії в ньому знаходилось 48 пасажирів.

В результаті ДТП водій автомобіля „Ауді” та пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарень.