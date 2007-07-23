Прогноз погоди до кінця липня

Завтра у більшості регіонів України пройдуть короткочасні дощі, вдень до 35°.

Як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі, 24 липня спостерігатиметься мінлива хмарність. У східній частині, вночі у центральних, а вдень і у західних областях короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20м/с. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східний, у західних областях південно-західний, 5-10м/с, в Карпатах місцями пориви 20-25м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у центральних та прикарпатських областях до 35°; у південній частині вночі 22-27°, вдень 35-39°, місцями 40° (на узбережжі морів 30-34°).

25-26 липня мінлива хмарність. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях без опадів, лише вдень 25 липня та вночі 26 липня окремі грозові дощі. Температура 25 липня вночі 19-24°, вдень 32-37°, 26 липня вночі 16-21°, вдень 26-31°. На решті території короткочасні дощі, грози, 25 липня подекуди град, шквали 15-20 м/с (26 липня у західних, а вдень і в центральних областях переважно без опадів). Температура вночі 25 липня 16-21°, 26 липня 11-16°, вдень зниження температури до 20-25° (25 липня у північних та центральних областях 24-29°). Вітер південний, південно-західний, у західній половині з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

27 липня переважно без опадів, 28 липня в західних, північних та місцями центральних областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, на півдні до 22° (у східних, 27 липня і в північних та західних областях 10-16°); температура вдень підвищиться на 2-4°, лише 28 липня в західних областях дещо знизиться.

29 липня - 2 серпня переважно без опадів. Температура вночі 12-18°, на півдні, а в кінці періоду в Україні 16-22°; вдень 29 липня 24-30°, надалі підвищення до 27-33°, у східних областях до 30-35°, у південній частині та Дніпропетровській області до 32-37° (лише в кінці періоду в західних областях зниження на 3-5°).

У Києві та області 24 липня мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°; по області вночі 15-20°, вдень 28-33°.

25-26 липня мінлива хмарність. 25 липня короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, град; температура вночі 16-21°; вдень 24-29°. 26 липня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 11-16°; вдень 20-25°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

27 липня без опадів, 28 липня короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 27 липня 11-16°, 28 липня 14-19°; вдень 23-29°.