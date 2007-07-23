У Донецькій області вожатий згвалтував 3-х дітей

Вожатий дитячого оздоровчого табору «Маяк», який знаходиться в селі Широкіно Новоазовського району згвалтував трьох неповнолітніх хлопчиків, які відпочивали в таборі.

Як повідомляє відділ у зв`язках з громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області, першою заяву в міліцію подала тітка одного з потерпілих, відмітивши зміни в поведінці 10-річного хлопчика. В ході роботи слідчо-оперативної групи в міліцію надійшло ще 2 заяви.

Гвалтівником виявився 52-річний вожатий, житель Слов`янська, який ніколи не викликав ніяких підозр. Злочинець зник з табору, проте пізніше був затриманий в АР Крим, де йому вдалося влаштуватися на роботу в одному з дитячих центрів.