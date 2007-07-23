Україна і Польща створили коаліцію підприємців

Сьогодні у Варшаві міністр економіки, президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій КІНАХ та президент Конфедерації польських працедавців Анжей МАЛІНОВСЬКИЙ підписали Угоду про створення коаліції підприємців на підтримку проведення "Євро – 2012". Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністра економіки.

«Проведення турніру такого масштабу покладає на наші держави велику відповідальність, і ми повинні зробити все від нас залежне, щоб успішно підготуватися до проведення фінального футбольного турніру чемпіонату Європи у 2012 р. в Україні та Польщі», - наголосив А.КІНАХ.

Під час зустрічі сторони також відзначили помітні зрушення, що відбуваються у сфері інвестиційного співробітництва. Якщо за 2005 рік в Україні було зареєстровано 46 млн. дол. польських інвестицій, то у 2006 році втричі більше - 141 млн. дол.

А.КІНАХ наголосив, що Україна приділяє велику увагу створенню привабливих умов для польських інвесторів і забезпеченню всім суб`єктам інвестиційної діяльності, незалежно від форм власності та господарювання, рівних прав.