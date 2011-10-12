Директор скандально відомого санаторію зник із СІЗО?

Місцезнаходження директора Сакського центрального військового клінічного санаторію імені Пирогова Віталія Устюжаніна, якому сьогодні вранці рішенням колегії суддів Апеляційного суду АРК був змінений запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд, на даний момент невідомо.

Про це ZN.UA повідомили адвокати Віталія Устюжаніна — Юрій Гончаров і Юрій Поставничий.

Як повідомляло ZN.UA, на засідання суду, який задовольнив клопотання трудового колективу санаторію про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд з передачею на поруки, Віталій Устюжанін доставлений не був і перебував у СІЗО Сімферополя № 15.

За словами адвокатів, близько 14.00, після отримання рішення Апеляційного суду на руки, вони разом з дружиною директора та представниками санаторію попрямували до Сімферопольського СІЗО.

За словами адвоката Юрія Поставничого, виконуючий обов`язки начальника ізолятора Міхєєв, прийнявши документи, запевнив, що Устюжаніна звільнять через півгодини.

«Проте потім пішла якась гра. Нам говорили, що документи готуються, десь ходять. У цей час ми спостерігали, що співробітники прокуратури весь час там присутні, ведуть розмови з керівництвом СІЗО, — каже Ю. Поставничий. - А о 17.00, коли час, дозволений для присутності в СІЗО адвокатів минув, мене, фактично, виставили за двері».

Тим не менш, повідомили адвокати, співробітники ізолятора були змушені впустити до будівлі Володимира Фролова — представника уповноваженого ВР України з прав людини Ніни Карпачової.

В. Фролову, за словами Ю. Гончарова, керівництвом СІЗО був пред`явлений якийсь документ, згідно з яким В. Устюжанін був відпущений на свободу о 15.20. Однак де він знаходиться, не знають ні захисники, ні дружина директора санаторію.

«Це повне беззаконня. Ми всі знаходилися там і Віталій Устюжанін з СІЗО не виходив, — каже адвокат Поставничий. - Можливо, це означає, що його могли знову затримати. Але це — абсолютно незаконно! Спочатку в СІЗО повинні були виконати рішення суду і звільнити Устюжаніна з-під варти. А потім, якщо були на те законні підстави, його мали право затримувати».

Як повідомляло ZN.UA, у п`ятницю, 30 вересня, представники прокуратури Криму приїхали до санаторію з метою провести виїмку документів і заарештувати директора В. Устюжаніна. Однак колектив санаторію не дав цього зробити, поставивши автокран і не пустивши представників прокуратури на територію санаторію. Тим не менше, вже ввечері того ж дня, коли В.Устюжанін йшов з роботи, його затримали люди в масках, відвезли до Сімферополя і направили до прокуратури.

Вже 3 жовтня запобіжним заходом В.Устюжаніна Київський районний суд обрав утримання під вартою. За даними неофіційного джерела, запобіжний захід у вигляді арешту був обраний для В.Устюжаніна на два місяці без звинувачення.

За інформацією ZN.UA, йому закидають злочини за двома статтями — розтрата державних коштів в особливо великому розмірі та перевищення службових повноважень.