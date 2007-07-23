Ураган на Волині: постраждали 10 людей

На Волині внаслідок урагану постраждали 10 осіб.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС України у Волинській області, зокрема, у містечку Турійськ під час падіння дерев та гілок були травмовані десятеро місцевих жителів, троє з них були госпіталізовані.

До ліквідації наслідків стихії 22-23 липня було залучено близько півтори сотні працівників та 50 одиниць техніки різних аварійних служб: „Волиньобленерго", „Волиньгазу", комунальних та дорожніх служб, а також громадяни та 90 рятувальників і 17 одиниць техніки ГУМНС області.

Станом на 14-ту годину електропостачання відновлено в 58 населених пунктах. Знеструмленими залишаються близько 150 населених пунктів повністю, 30 – частково.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 липня внаслідок складних погодних умов (грозові дощі, шквалисті пориви вітру) та через спрацювання систем аварійного захисту ЛЕП в семи областях України сталося знеструмлення 497 населених пунктів.