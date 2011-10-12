У київській міліції на хабарі попалися слідчий з адвокатом

В одному з районних управлінь міліції Києва викрито змову слідчого з адвокатом.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, 11 жовтня під час оперативних заходів працівники відділу внутрішньої безпеки Головного управління задокументували в одному з райуправлінь міліції факт передачі грошових коштів адвокатом слідчому за необ’єктивне проведення слідчих дій у кримінальній справі, пов’язаній зі збутом наркотиків.

Зібрані матеріали було передано до прокуратури. Наразі проти слідчого та адвоката порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про отримання хабара.

Крім того, встановлено, що під час надання адвокатських послуг захисник викривив об’єктивну картину у справі й, мотивуючи цими обставинами, умовив родичів підозрюваного заплатити певну суму за нібито обрання бажаної міри запобіжного заходу. Тому адвокатові інкримінується ще й шахрайство, зазначили в міліції.

Слідство триває.