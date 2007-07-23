Кабмін щомісяця звітуватиме перед ВР про таємні видатки

Кабінет міністрів України подає щомісяця Верховній Раді звіт про витрачання коштів резервного фонду державного бюджету.

Про це йдеться у затвердженому Кабінетом міністрів регламенті його діяльності.

Згідно з регламентом, проект звіту готує Міністерство економіки разом з Міністерством фінансів та іншими заінтересованими органами виконавчої влади і подає його для розгляду на засіданні Кабінету міністрів не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

За регламентом, якщо головним розпорядником бюджетних коштів подається для розгляду відповідними комітетами Верховної Ради або Верховною Радою звіт про здійснені таємні видатки державного бюджету, копія такого звіту надсилається Кабінету міністрів.