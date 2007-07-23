Борис Пенчук: «Донецька мафія-2» - сильний подразник для донецького клану

Керівник фонду «Антикорупція», один із авторів проекту «Донецька мафія» Борис ПЕНЧУК розцінює оголошення його прокуратурою Донецької області в розшук як брутальне посягання на права людини і на законність.

Про це він повідомив в коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами Б.ПЕНЧУКА, такі заяви представників Донецької обласної прокуратури підтверджують місницькі наміри одного з лідерів Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА по відношенню до нього, які політик озвучував раніше.

Б.ПЕНЧУК нагадав, що розповсюдження книги «Донецька мафія» було заборонене Донецьким судом на вимогу Б.КОЛЕСНІКОВА. Б.ПЕНЧУК вважає, що книга «Донецька мафія-2» також є сильним подразником для всіх представників донецького клану, зокрема Б.КОЛЕСНІКОВА.

«Оголошенням мене в розшук, КОЛЕСНІКОВ намагається зупинити наш проект», - вважає Б.ПЕНЧУК. Він заявив, що донецька прокуратура, суди і міліція повністю підконтрольні Б.КОЛЕСНІКОВУ та іншим представникам донецького клану.

За словами Б.ПЕНЧУКА, подібні заяви прокуратури є посяганням на свободу слова і громадянські права учасників проекту. Б.ПЕНЧУК заявляє, що він ні від кого не ховається, в даний момент перебуває в Києві і періодично їздить по різних регіонах України з презентаційними турами.

Він також додав, що завтра має намір провести прес-конференцію в Києві, на яку запрошує представників прокуратури, міліції, омбудсмена Ніну КАРПАЧОВУ і на якій має намір розповісти «всю правду про донецький клан».

Як повідомляв УНІАН, Б.ПЕНЧУК у 2005 році звинувачував Б.КОЛЕСНІКОВА в вимаганні акцій торгового центру «Білий лебідь» (Донецьк).

Б.КОЛЕСНІКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року за кримінальною справою, порушеною за фактом вимагання в 2002 році акцій ТЦ «Білий лебідь» у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНІКОВ був звільнений, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд. Пізніше Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену відносно Б.КОЛЕСНІКОВА.

19 липня 2007 року прокуратура Донецької області оголосила Б.ПЕНЧУКА в розшук. Проти нього і його батька порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 383 і ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України, - за фактом явно неправдивого повідомлення органу дізнання про здійснення Б.КОЛЕСНІКОВИМ особливо тяжких злочинів, а також за фактом дачі в ході досудового слідства явно неправдивих свідоцтв з метою звинувачення Б.КОЛЕСНІКОВА в здійсненні особливо тяжких злочинів.