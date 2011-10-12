Нобелівський лауреат заступився за Україну

Нобелівський лауреат 2007 року, американський вчений-еколог Вудроу КЛАРК здивований сьогоднішнім рішенням Комітету Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змін клімату щодо України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України. (УНІАН: сьогодні, 12 жовтня, на засіданні в Бонні Комітет Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змін клімату (РКЗК ООН) тимчасово припинив участь України в міжнародній торгівлі викидами парникових газів за порушення правил надання звітності про викиди ПГ за Кіотським протоколом.)

За словами В.КЛАРКА, «Комітет з дотримання Кіотського протоколу визнав некоректним ведення Україною Кадастру викидів парникових газів до 2008 року, розуміючи, що на сьогоднішній день проблема ведення кадастру практично вирішена. Недосконалі процедури, які існують в Комітеті з дотримання, призвели до того, що за помилки минулого уряду у Бонні звітував представник нинішнього. Комітет має виправити свою помилку якомога швидше, і визнати, що після 2009 року Україна продемонструвала вражаючий прогрес».

Прес-служба Мінекології повідомила, що В.КЛАРК 11 жовтня на засіданні Комітету з дотримання Кіотського протоколу запропонував відкласти прийняття будь-яких рішень щодо України, поки не буде розглянуто звіт про ведення Кадастру парникових газів у 2010 році. Втім, Комітет на своєму закритому засідання 12 жовтня прийняв рішення визнати некоректним ведення Україною Кадастру викидів парникових газів до 2008 року, який був представлений у 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, засідання Комітету з дотримання Кіотського протоколу відбулося 11-12 жовтня в м. Бонн (Німеччина). У засіданні взяла участь делегація України на чолі з міністром екології і природних ресурсів Миколою ЗЛОЧЕВСЬКИМ.

Виступаючи на засіданні комітету 11 жовтня, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ звернувся до комітету з проханням перенести слухання питання про невідповідність України на лютий, оскільки нинішній уряд зробив все, щоб виправити помилки попереднього уряду. При цьому він відзначив, що в новому кадастрі викидів ПГ за 1990-2009 рр. вже враховано всі зауваження міжнародних експертів.

У прес-службі Держагентства екологічних інвестицій пояснили, що санкції секретаріату РКЗК ООН тимчасові, і забороняють Україні вести проекти спільного здійснення за національною процедурою. Також Україні заборонено вести міжнародну торгівлю квотами на викиди ПГ. З механізмів Кіотського протоколу за Україною зберігається можливість реалізації проектів спільного здійснення за міжнародною процедурою, відзначили у відомстві.

Також у Держекоінвестагентстві нагадали, що цього тижня у Києві проходить розгляд Кадастру 1999-2009 рр. групою міжнародних експертів. У разі позитивного рішення за результатами перевірки і подальшого усунення виявлених експертами недоліків, торгівля одиницями встановленої кількості і одиницями скорочення викидів за національною процедурою буде відновлена, відзначили у відомстві.