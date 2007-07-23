У Севастополі обікрали актора Садальського

У Севастополі пограбували відомого російського актора Станіслава САДАЛЬСЬКОГО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків Управління МВС України у місті Севастополі, сталося це під час гастрольного антрепризної вистави „Сімейна комедія - Любовна трагедія”, що йшов на сцені Російського драматичного театру ім. А.Луначарського. Коли артисти повернулися до гримерок, то виявили порожні сумки і гаманці. Як сказав сам С.САДАЛЬСЬКИЙ, його „обібрали до останньої копійки”.

За інформацією слідчої Ленінського райвідділу міліції Наталії БРАЖКОВОЇ, перед виставою до адміністратора трупи підійшла людина в костюмі і відрекомендувалася співробітником міської державної адміністрації, що відповідає за прийом артистів. Адміністратор дала йому ключі від гримерок, щоб той міг перевірити, чи все добре підготовлено. І поки йшов спектакль, хтось провів ревізію особистих речей і цінностей столичних артистів. Вкрадено документи, гроші і мобільні телефони, один з яких Nokia 8800 (вартість такого телефону коливається в межах від 3,5 тис. грн. до 6,5 тис. грн. залежно від модифікації – УНІАН), а інший, за визначенням слідчої, маловідомий в Україні, тому запит про його вартість довелося направити в Росію.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.185 Кримінального кодексу України.