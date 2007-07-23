МВС спростовує заяви про тиск міліції у справі про вбивство директора «Озерки»

Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України спростовує заяви про тиск міліції на затриманих у справі про вбивство директора ринка «Озерка».

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, сьогодні “на одному з телеканалів оприлюднена прес-конференція Ровшанбека РОЗМЕТОВА, який, безпідставно називаючи себе адвокатом затриманих за підозрою у вбивстві директора ринку «Озерка» В.ВОРОБЙОВА і обстрілу джипу під Києвом 16 березня 2007 року, заявив про фальсифікацію міліцією розслідування цих справ та застосування до підозрюваних тортур”.

ДЗГ МВС заперечує зазначену інформацію, зазначаючи, що подібні заяви Р.РОЗМЕТОВ робить не вперше. ДЗГ відзначає, що за попередніми звинуваченнями міліції у неправомірних діях, за ініціативою слідчих прокуратури проведено службову перевірку. “В ході перевірки факти порушення працівниками міліції законодавства під час затримання та проведення слідчих дій із затриманими ФУРМАНОМ Е.М., ЄРЬОМЕНКОМ Є.О., ПУГАЧОВИМ М.В. жодного підтвердження не знайшли”, - стверджує МВС.

Крім того, ДЗГ МВС зазначає, що “розслідування даної справи проводиться Генеральною прокуратурою України, причому у слідчих органів не має підстав вважати гр. РОЗМЕТОВА адвокатом підозрюваних, оскільки останні письмово відмовились від його послуг”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 липня, на прес-конференції адвокат і дружини громадян, затриманих у справі про вбивство директора ринку «Озерка», заявили, що слідчі у цій справі продовжують чинити тиск на затриманих, щоб змусити їх признатися в здійсненні злочинів.

«Ми підозрювали і підозрюємо правоохоронців у застосуванні незаконних методів ведення дізнання і досудового слідства щодо Едуарда ФУРМАНА, а також щодо затриманих його двох друзів Максима ПУГАЧОВА і Євгена ЄРЕМЕНКА», - сказав Р.РОЗМЕТОВ.

За словами адвоката, його як і раніше не допускають до підзахисного, незважаючи на те, що Е.ФУРМАН 22 червня написав заяву, в якій підтвердив, що Р.РОЗМЕТОВ є його захисником.

Р.РОЗМЕТОВ підкреслив, що після першої прес-конференції, на якій було заявлено про застосування тортур, представники правоохоронних органів запропонували дружинам затриманих дозволити побачення з чоловіками. При цьому, за словами адвоката, дружини повинні були написати свідчення про незастосування до затриманих тортур і незаконних методів дізнання і слідства. Ще одна вимога, зазначив він, полягала в розірванні договору з адвокатами.

Р.РОЗМЕТОВ повідомив, що на даний момент Київська обласна прокуратура передала розслідування справи в Генеральну прокуратуру України. Він також підкреслив, що слідчий Генпрокуратури, якому передано справу, відмовляється зустрітися з адвокатом.